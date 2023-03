Estorsione e rapina a danno dei genitori, un uomo nei guai

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. Nei guai è finito F.P.

Denuncia dei familiari e avvio delle indagini

Le indagini hanno preso il via dalla denuncia presentata da familiari che hanno permesso ai carabinieri di ricostruire una vicenda iniziata lo scorso mese di gennaio. Stando alle ricostruzioni i genitori dell’indagato avrebbero subito reiterate minacce e violenze e avrebbero consegnato in più occasioni somme di denaro per un totale di oltre diecimila euro in contati.

L’accusa di estorsione e rapina

Dalle indagini è emerso che l’uomo aveva agito nei confronti dei suoi stessi familiari, minacciandoli e costringendoli a consegnargli ingenti somme di denaro. Per questo motivo, l’uomo è stato accusato di estorsione e rapina ai danni dei propri genitori.

L’arresto e la custodia cautelare in carcere

Grazie alle indagini condotte dai Carabinieri, è stato possibile raccogliere le prove necessarie per l’arresto dell’uomo. Il Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di F.P. per l’accusa di estorsione e rapina. L’uomo è attualmente detenuto in attesa di giudizio.