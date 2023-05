Estate in bilico: il maltempo penalizza i lavori e influenza i turisti, ma attiva la solidarietà per l’Emilia Romagna

Altro che inaugurazione della stagione turistica. Secondo le previsioni questa sarebbe stata un’altra estate particolarmente fortunata per il settore turistico.

I primi dati degli incoming turistici, infatti, non tradivano le aspettative: il Cilento si conferma una delle mete più gettonate, soprattutto per le famiglie. L’offerta del territorio è pregevole e variegata, da quella balneare a quella culturale. Passando per l’enogastronomia ed il turismo verde, si riesce a captare qualsiasi target turistico.

Eppure, i danni derivanti dal maltempo, uniti alla mancanza di un piano preventivo e d’intervento mirato al dissesto idrogeologico, stanno mettendo a rischio l’inizio della stagione estiva. Il più forte grido d’allarme l’ha lanciato il Presidente dei Confesercenti Salerno Raffaele Esposito, non un invito alle istituzioni, quanto un imperio a fare in fretta rafforzato dal duplice ruolo che riveste, essendo anche al vertice della FIBA (Federazione Italiana Imprese Balneari) Confesercenti Campania.

Arrivano le prime disdette

Erano state moltissime le prenotazioni in giugno presso le strutture alberghiere ed extra alberghiere del territorio. Negli ultimi giorni, invece, a causa dell’ondata di maltempo che sta funestando tutta la Penisola, unita ai disagi stradali, cominciano a piovere le prime disdette.

Le previsioni meteorologiche, che annunciano ancora piovosità sparsa almeno fino alla fine del mese di maggio, complicano il quadro delle attese, ma rendono pure difficile l’esecuzione dei lavori di preparazione degli arenili demaniali, delle discese a mare e del dragaggio dei porti. Tutto sospeso, in attesa che le condizioni meteo lo consentano, in alcuni casi, che i fondi arrivino. Rallentati pure i lavori di ordinaria manutenzione delle strutture ricettive, notevolmente indietro quelli necessari a mettere in sesto gli stabilimenti balneari.

Cilento pro Emilia Romagna

Intanto dal Cilento parte la prima missione di solidarietà per le aree dell’Emilia Romagna colpite dal disastro meteorologico dei giorni scorsi. Il Consorzio di Bonifica Velia ha provveduto ad inviare nel comune di Villanova di Ravenna operai specializzati e una pompa idrovora da 50mila litri.

Una bellissima prova di solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dai nubifragi e dalle esondazioni simultanee di oltre 20 corsi d’acqua che hanno fatto vittime e migliaia di sfollati. Non sono mancati, però, in occasione del gesto solidale, momenti di critica per quanto si riesca a fare per gli altri e poco per il territorio cilentano: all’attenzione molte aree allagate ed abbandonate all’incuria, strade compromesse nella sicurezza del percorso e lavori iniziati e mai completati.