Estate e sicurezza in mare: ecco il bilancio della Capitaneria di porto di Salerno

Oltre 180 controlli e 40 interventi in mare: è questo il bilancio delle operazioni condotte dalla Capitaneria di Porto di Salerno dall’inizio di luglio, con l’obiettivo prioritario di garantire sicurezza e assistenza a bagnanti, turisti e diportisti.

Un impegno capillare che vede impiegate quotidianamente le motovedette della Guardia Costiera e le pattuglie via terra lungo le spiagge dell’intero litorale salernitano, da Positano fino a Sapri.

Controlli e infrazioni: scattano le sanzioni da Positano a Sapri

L’attività di monitoraggio ha consentito di sanzionare diversi comportamenti irregolari e gravi violazioni delle norme di sicurezza stradale marittima.

Tra le infrazioni più rilevanti contestate dai militari figurano:

Navigazione sotto costa a velocità elevata: emblematico il caso di un motoscafo sorpreso e ripreso mentre si avvicinava pericolosamente ai bagnanti nella zona di Torrione;

emblematico il caso di un motoscafo sorpreso e ripreso mentre si avvicinava pericolosamente ai bagnanti nella zona di Torrione; Conduzione di acquascooter senza patente: rilevati casi di guida priva dei requisiti di legge;

rilevati casi di guida priva dei requisiti di legge; Occupazione di aree riservate alla balneazione: sanzionato l’ingresso non autorizzato di imbarcazioni nelle zone destinate ai nuotatori.

Assistenza in mare e presidio del litorale salernitano

L’azione sanzionatoria si affianca a quella costante di soccorso e assistenza. Gli uomini della Capitaneria di Porto garantiscono un presidio continuo lungo una delle fasce costiere più frequentate e di maggiore pregio turistico d’Italia, tutelando l’incolumità pubblica e la navigazione da diporto.

Le parole del Comandante Calvelli: operazione attiva fino a settembre

A fare il punto sull’attività svolta è stato il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Giovanni Calvelli:

“L’attività della Guardia Costiera, i controlli e il servizio di assistenza proseguiranno per tutto il resto del mese di agosto e fino ai primi quindici giorni di settembre”.

Prosegue dunque senza sosta l’impegno delle forze navali e terrestri per garantire la presenza degli uomini in mare e sulle spiagge, prevenendo condotte a rischio e tutelando la stagione estiva sulla costa salernitana.