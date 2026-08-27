Sapri, cantiere nautico sequestrato dalla Guardia Costiera per reati ambientali

Un’importante operazione ambientale è stata effettuata nel pomeriggio odierno dalla Guardia Costiera di Sapri, al termine della quale è stato posto sotto sequestro un cantiere nautico situato nella cittadina del Golfo di Policastro.

Le violazioni al Testo Unico Ambientale

I militari della locale Guardia Costiera, guidati dal comandante Mario Cafarelli e coordinati dal Capitano di Corvetta Samantha Losito, a seguito di una serie di indagini hanno riscontrato diverse illeciti posti in essere dal titolare della struttura, in aperta violazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale. Più precisamente, secondo i riscontri effettuati dal personale della Capitaneria, il cantiere è risultato carente delle autorizzazioni necessarie in materia di emissioni in atmosfera e di gestione degli scarichi industriali.

Il sequestro e la denuncia a Lagonegro

Nelle attività ispettive ha operato in stretta collaborazione con i militari anche il personale dell’Arpac. Al termine degli accertamenti, è scattato immediatamente il sequestro preventivo del cantiere nautico, unitamente al deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Lagonegro.

Prosegue così senza sosta l’attività di controllo del territorio condotta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del litorale costiero cilentano.