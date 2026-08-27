Cilento

Sapri, cantiere nautico sequestrato dalla Guardia Costiera per reati ambientali

Bloccata struttura nel Golfo di Policastro per violazioni al Testo Unico Ambientale: mancanza di autorizzazioni per scarichi ed emissioni.

Di: Maria Emilia Cobucci

Un’importante operazione ambientale è stata effettuata nel pomeriggio odierno dalla Guardia Costiera di Sapri, al termine della quale è stato posto sotto sequestro un cantiere nautico situato nella cittadina del Golfo di Policastro.

Le violazioni al Testo Unico Ambientale

I militari della locale Guardia Costiera, guidati dal comandante Mario Cafarelli e coordinati dal Capitano di Corvetta Samantha Losito, a seguito di una serie di indagini hanno riscontrato diverse illeciti posti in essere dal titolare della struttura, in aperta violazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale. Più precisamente, secondo i riscontri effettuati dal personale della Capitaneria, il cantiere è risultato carente delle autorizzazioni necessarie in materia di emissioni in atmosfera e di gestione degli scarichi industriali.

Il sequestro e la denuncia a Lagonegro

Nelle attività ispettive ha operato in stretta collaborazione con i militari anche il personale dell’Arpac. Al termine degli accertamenti, è scattato immediatamente il sequestro preventivo del cantiere nautico, unitamente al deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Lagonegro.

Prosegue così senza sosta l’attività di controllo del territorio condotta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del litorale costiero cilentano.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.