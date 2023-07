“Estate a Padula”: una straordinaria rassegna di eventi estivi per tutti i gusti e le età. Ecco il programma

Padula si prepara ad accogliere un’estate ricca di eventi culturali ed artistici, che spaziano dalla musica alla gastronomia, dalla danza all’arte. Da luglio a ottobre 2023, la città ospiterà la rassegna estiva “Estate a Padula”, organizzata dal Comune e dalle associazioni locali, che promette di stupire e divertire il pubblico con un programma variegato e coinvolgente.

La manifestazione è stata inaugurata domenica 9 luglio presso il suggestivo Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte, con la celebrazione della Giornata nazionale delle Pro Loco, curata dall’Associazione Turistica Pro Loco Centro Servizi Turistici. Da quel momento in poi, la rassegna ha preso vita, offrendo un’esperienza artistica e culturale senza precedenti.

Il programma

Concerti, spettacoli e eventi per grandi e piccini saranno protagonisti di questo straordinario programma estivo, che mira a coniugare divertimento e cultura per tutte le fasce d’età. Uno degli eventi più attesi è la “Sagra Surace”, una festa che si terrà per tre giorni, dal 28 al 30 luglio, presso la magnifica Certosa di Padula. Organizzata dalla Factory Campana “Casa Surace” e promossa dalla Direzione regionale Musei Campania e da Artem, la manifestazione unirà intrattenimento, cibo, cultura digitale e tradizioni locali.

Ma la musica sarà indubbiamente protagonista in tutte le sue forme durante l’estate padulese. Tra gli eventi da non perdere, troviamo il “Borgo Live”, promosso dal Centro Musica Store, il “Mob Festival”, a cura del Forum dei Giovani di Padula, e il concerto del maestro Luigi Gargano, in programma il 12 agosto presso la Certosa di San Lorenzo. La rassegna “Estate a Padula” si concluderà il 6 ottobre con il secondo “Festival dell’organetto, della zampogna e della Ciaramella”, promosso dall’Associazione “Convento San Francesco”.

L’ormai celebre manifestazione “Padula in festa per Carlo V. La frittata dalle mille uova” farà rivivere la storia del Vallo di Diano dal 8 al 10 agosto. Giunta alla sua 26ª edizione, la rievocazione storica celebrerà l’accoglienza solenne dell’Imperatore Carlo V nella Certosa, i festeggiamenti e gli onori riservati al sovrano dopo la sua vittoriosa spedizione del 1535 contro i Barbareschi. Sarà un’occasione per ammirare anche la famosa frittata delle mille uova preparata dai monaci certosini in onore dell’Imperatore.

Ma la rassegna estiva di Padula non si ferma qui. Saranno organizzate numerose gare, come il famoso quiz “Dr Why” e i “Giochi di quartiere”, oltre al “Romito trail”, a cura dell’Asd Metalfer Podistica Brienza 2000. Inoltre, ci saranno diverse feste da non perdere, come “Notti di mezza estate”, organizzata dall’Associazione di promozione sociale “L’Aquilone”, la kermesse “E la festa continua”, promossa dall’Associazione “La ginestra”, e la “Cena degli Angeli”, curata da Gifra e Ofs.

Tra musica e cultura

La rassegna estiva di Padula dedicherà anche spazio alle presentazioni di libri e ai concorsi di pittura promossi dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886. Il 30 luglio si terrà il famoso Concorso nazionale di pittura estemporanea “Scorci di Padula”, organizzato dalla storica associazione padulese.

Infine, nel cartellone degli eventi estivi, non poteva mancare il prestigioso “Premio internazionale Joe Petrosino” dell’omonima associazione. Questa importante manifestazione si terrà il 23 settembre nella magnifica cornice della Certosa di San Lorenzo e celebrerà il poliziotto italo-americano originario di Padula, noto per la sua lotta contro la mafia negli Stati Uniti.

“Padula in festa per Carlo V. La frittata dalle mille uova”: un viaggio nel passato; “Estate a Padula”: un viaggio nella cultura e nell’intrattenimento. Questa rassegna estiva è pronta ad accogliere turisti e residenti per offrire loro un’esperienza unica e coinvolgente. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile a Padula!