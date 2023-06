Esito degli accertamenti interni: il coordinamento provinciale di Salerno N.I.T.A. scagionato dalle accuse

Si sono conclusi gli accertamenti interni condotti dal Consiglio Nazionale N.I.T.A. al fine di verificare le accuse mosse dagli ex Coordinatore e Vice Coordinatore Regionali della Campania nel luglio 2021. Le accuse riguardavano il coordinamento provinciale di Salerno con sede ad Agropoli.

L’esito delle indagini scagiona il coordinamento provinciale di Salerno

L’esito delle indagini ha stabilito che le accuse mosse contro il coordinamento provinciale di Salerno erano prive di fondamento. Tutte le informazioni riportate al Comando Nazionale si sono rivelate infondate, confermando l’operato regolare e professionale del coordinamento.

Nonostante la sospensione del CDN dell’associazione, il Nucleo Intervento Tutela Ambiente di Salerno, guidato da Giuseppe Di Somma e Simona Bonora ha continuato ad operare con dedizione e supporto alle forze dell’ordine e alle istituzioni territoriali, adempiendo a tutti gli impegni assunti.

Nuovi incarichi a livello nazionale e promozione

In seguito ai risultati degli accertamenti interni, il Comandante Nazionale Alessandro Sacchitella e il Presidente Nazionale Antonino Valenti hanno conferito al C.te Di Somma Giuseppe nuovi incarichi a livello nazionale. Allo stesso tempo, la Presidente della Sezione Provinciale N.I.T.A. di Salerno, Bonora Simona, è stata promossa a un grado superiore nella linea di comando per il suo impegno e la professionalità dimostrati nel continuare l’attività del corpo delle guardie ambientali N.I.T.A..

Comunicazione del riassetto organico alle autorità provinciali

Il Coordinamento Nazionale ha provveduto a comunicare il riassetto organico del corpo delle Guardie N.I.T.A. di Salerno alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine della Provincia di Salerno. La conferma del pieno supporto da parte del Consiglio Nazionale N.I.T.A. e dei reparti del Coordinamento Nazionale include la colonna mobile di Protezione Civile e il supporto tecnico-legale, senza trascurare la regolamentazione del servizio di vigilanza zoofila ambientale.

Nomina del nuovo Coordinatore Regionale per la Campania

Il Consiglio Direttivo Nazionale sta già lavorando per nominare il nuovo Coordinatore Regionale per la Campania, che sostituirà gli ex Coordinatore e Vice Coordinatore Regionali, autori delle false accuse e che ormai non fanno più parte dell’associazione.