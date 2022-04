Taglio abusivo di boschi: controlli a Cicerale con i droni

Nella mattinata di oggi i carabinieri forestali, polizia municipale e guardie ambientali del N.I.T.A. hanno eseguito controlli nel comune di Cicerale per contrastare il fenomeno del taglio abusivo dei boschi. Vaste le aree sottoposte a controllo tramite la sezione unità droni della N.I.T.A.

Tali attività saranno utili anche per la prevenzione agli incendi e per la difesa del territorio.

Le operazioni sono state coordinate dai carabinieri forestali che hanno indirizzato tutte le attività svolte.

Il patrimonio faunistico del Cilento è importante perché si ha la conservazione della naturale diversità delle specie;

dimora della fauna selvatica; fonte di energia rinnovabile e di materie prime per settori produttivi importanti; immagazzinamento della anidride carbonica e quindi contenimento dell’effetto serra; elemento fondamentale per il paesaggio, per la fruizione ricreativa, per la difesa dai dissesti idrogeologici.

Le guardie ambientali del NITA saranno impegnate a fianco alle forze dell’ordine in altre attività di monitoraggio, tutela e difesa del territorio nell’interesse pubblico.