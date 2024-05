Escursioni lungo la costa della “Masseta”: sinergia tra la Pro Loco di Scario e San Giovanni a Piro

Le Pro Loco di Scario e San Giovanni a Piro & Bosco organizzano escursioni alla scoperta della Costa della Masseta, un’opportunità unica per immergersi nella natura incontaminata e nella storia millenaria di questa splendida area marina protetta. Le date da segnare in agenda sono il 2 Giugno, il 7 Luglio, l’11 Agosto e l’1 Settembre. Ogni escursione seguirà un itinerario diverso, svelato di volta in volta attraverso i canali social delle Pro Loco.

Le finalità

L’obiettivo di questa iniziativa è promuovere le meraviglie della Costa della Masseta e degli Infreschi, non solo attraverso il mare, ma anche lungo i sentieri che custodiscono i segreti del passato di questo luogo incantevole. Alla fine del percorso, un meritato aperitivo attende i partecipanti sulla suggestiva spiaggia della Molara, dove sarà possibile gustare i deliziosi prodotti tipici del territorio.

Le info utili

Per partecipare a queste escursioni è necessario prenotare anticipatamente tramite i canali social della Pro Loco Scario, direttamente presso la sede in piazzale del porto, tramite e-mail all’indirizzo scarioproloco@gmail.com o contattando il numero 3475262490. Questi stessi canali sono disponibili anche per ottenere ulteriori informazioni riguardanti le singole date e gli itinerari proposti.