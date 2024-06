Esame di Maturità, ecco le tracce: Ungaretti, Pirandello, Levi Montalcini e Galasso

Esame di maturità, le tracce

La tipologia A – analisi del testo poetico – propone quest’anno due autori di spicco del Novecento: Giuseppe Ungaretti, con la poesia ‘Pellegrinaggio’ tratta dalla raccolta ‘Vita di un uomo’, e Luigi Pirandello, con un estratto dai ‘Quaderni di Serafino Gubbio operatore’. Ungaretti, con il suo stile scarno ed essenziale, offre una testimonianza diretta e toccante dell’esperienza della guerra, mentre Pirandello, attraverso la figura di Serafino Gubbio, invita a riflettere sul rapporto tra uomo e macchina nell’era del progresso tecnologico.

La tipologia B – analisi e produzione di un testo argomentativo – presenta tre brani che affrontano temi di grande attualita’. Il primo, tratto da ‘Storia d’Europa’ di Giuseppe Galasso, analizza il concetto di ‘guerra fredda’ e il ruolo dell’equilibrio del terrore nella seconda meta’ del Novecento. Il secondo, un testo di Maria Agostina Cabiddu pubblicato sulla rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti), si concentra sul tema della cittadinanza digitale e sulla necessita’ di garantire pari opportunita’ di accesso a Internet per tutti. Il terzo, tratto da ‘Riscoprire il silenzio’ di Nicoletta Polla-Mattiot, invita a riflettere sul valore del silenzio in un mondo sempre piu’ rumoroso e frenetico.

Infine, la tipologia C – riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualita’ – propone due spunti di riflessione: il primo, tratto da ‘Elogio dell’imperfezione’ di Rita Levi-Montalcini, invita a valorizzare l’imperfezione come stimolo alla crescita e al miglioramento. Il secondo, di Maurizio Caminito, ‘Profili, selfie e blog’, analizza il cambiamento della scrittura diaristica nell’era digitale, mettendo in luce le potenzialita’ e i rischi di questa nuova forma di espressione.