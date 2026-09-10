Equinozio d’Autunno 2026: gran finale tra Bosco e Scario con Bennato e The Kolors

La rassegna cult del Comune di San Giovanni a Piro si appresta a vivere il suo atto conclusivo nel segno del claim “A SUD”, con un doppio appuntamento che unisce l’impegno sociale della cultura alla grande musica dal vivo nel Cilento. Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026, le località di Bosco e Scario ospiteranno le ultime giornate dell’evento, proponendo un percorso narrativo e sonoro che spazia dal dialogo interculturale ai ritmi della World Music mediterranea, fino ai grandi successi pop del momento.

Il programma di venerdì a Bosco: la solidarietà di “Sumud” e la musica di Eugenio Bennato

La giornata di venerdì 11 settembre vedrà protagonista il borgo di Bosco, storicamente legato alla memoria d’arte e di libertà lasciata dal pittore spagnolo José Ortega. Il programma prenderà il via alle ore 18.00 in Piazza 7 Luglio 1828 con la seconda edizione dell’iniziativa “Gaza a casa nostra”, quest’anno intitolata “SUMUD – Radici di speranza, ali di libertà”. L’evento consisterà in un momento di confronto e accoglienza dedicato all’incontro con le famiglie palestinesi residenti in Campania, rivolto a cittadini, associazioni, adulti e bambini. Il termine “Sumud” si richiama al principio di resilienza e al legame indissolubile con la propria terra e la propria identità anche nelle fasi più complesse.

A seguire, alle ore 22.00, la scena musicale vedrà salire sul palco Eugenio Bennato con lo spettacolo “Briganti del presente”. Un concerto incentrato sui temi delle migrazioni, della contaminazione culturale e delle radici mediterranee, elementi costitutivi della ricerca artistica del cantautore napoletano.

Sabato il gran finale a Scario con il concerto dei The Kolors

Per il gran finale di sabato 12 settembre, la rassegna si trasferirà sulla costa. Presso il Piazzale del Porto di Scario, con inizio fissato alle ore 22.00, si terrà la tappa del “Live 2026” dei The Kolors. La pop band guidata da Stash porterà sul palco del Golfo di Policastro il proprio repertorio di hit radiofoniche per la chiusura ufficiale del cartellone estivo.

L’evento giunge a compimento dopo le precedenti esibizioni di artisti quali Livio Cori, LDA e AKA 7EVEN, confermando una programmazione trasversale pensata per intercettare pubblici di diverse fasce d’età. Tutti gli appuntamenti inseriti nel programma sono a ingresso gratuito.