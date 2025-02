Si è riunito ieri pomeriggio, presso la sede dell’Ente Parco in Palazzo Mainenti, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Durante la seduta, i membri del Consiglio hanno discusso e deliberato su diversi punti all’ordine del giorno, affrontando tematiche di grande rilievo per il territorio.

Accordi con le Diocesi e il ruolo di Carlo Acutis

Tra i temi centrali dell’incontro, spicca l’approvazione di due protocolli d’intesa con le Diocesi di Vallo della Lucania e Teggiano. Gli accordi mirano a rafforzare il legame tra il patrimonio naturale e quello storico-religioso dell’area, attraverso progetti condivisi per la valorizzazione di siti storici e percorsi spirituali. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle iniziative in vista del prossimo Giubileo, che rappresenta un’opportunità significativa per il rilancio del turismo religioso. In questo contesto, un ruolo chiave potrebbe essere svolto dalla figura del Beato Carlo Acutis, che sarà proclamato Santo il prossimo 27 aprile e il cui messaggio continua ad attrarre un numero crescente di pellegrini, soprattutto tra i giovani.

Nasce la Biblioteca del Parco

Tra le altre deliberazioni, il Consiglio ha approvato l’istituzione della Biblioteca del Parco, un progetto culturale finalizzato a offrire alla comunità nuovi spazi di conoscenza e approfondimento. La biblioteca sorgerà all’interno di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, e diventerà un punto di riferimento per studiosi, studenti e cittadini interessati alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Con questa iniziativa, l’Ente Parco punta a promuovere la cultura locale e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della conservazione del patrimonio ambientale e storico.