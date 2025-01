Castellabate, consegnato il bus elettrico da parte dell’Ente Parco. Le interviste

Questa mattina, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, ha consegna il primo autobus totalmente elettrico destinato all’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate.

Mobilità sostenibile

Si tratta di un mezzo completamente green che andrà ad implementare la mobilità sostenibile sul territorio. La consegna è avvenuta in Piazza Lucia alla presenza del Presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo, il Direttore, Romano Gregorio, e il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Presente anche il Consiglio Direttivo del Parco. Nella giornata di venerdì, invece, la consegna avverrà per l’Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta. I veicoli hanno trazione esclusivamente elettrica e lunghezza di m. 6,60, con 11 posti passeggeri seduti, incluso l’autista, 6 posti pieghevoli e 1 posto per disabili in carrozzella. Il Presidente, Giuseppe Coccorullo, si dichiara molto soddisfatto dell’iniziativa che favorirà la mobilità sostenibile nei comuni di Castellabate, Camerota e San Giovanni a Piro, soprattutto nei periodi di massima concentrazione di turisti e visitatori.