Emergenza mare a Capaccio Paestum: undici salvataggi in una sola giornata

È un’estate caratterizzata da numerosi interventi di salvataggio lungo il litorale di Capaccio Paestum. Da località Laura fino a Licinella e Torre di Mare, la casistica registrata dagli assistenti bagnanti conferma quanto sia fondamentale la presenza quotidiana dei bagnini sulle spiagge.

Undici interventi in sole ventiquattro ore

Solo due giorni fa, sulla spiaggia della Laura, due persone sono state tratte in salvo dopo aver riscontrato gravi difficoltà in mare. A Torre di Mare, invece, sei persone sono state soccorse contemporaneamente e riportate a riva in sicurezza. In una sola giornata si è arrivati a contare ben undici salvataggi, un dato che restituisce appieno la portata dell’attività svolta dagli operatori durante questa stagione balneare.

Le testimonianze dal lido Calypso: il racconto dei soccorsi

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto le assistenti ai bagnanti del lido Calypso, in località Torre di Mare, protagoniste di importanti azioni di soccorso. A raccontare nel dettaglio gli episodi sono state proprio le bagnine intervenute per strappare alla risacca le sei persone in balia delle onde: Alice Comito e Benedetta Paolillo, insieme a Maurizio Paolillo, titolare dello stabilimento e presidente dell’Associazione Balneari di Capaccio Paestum.

Gli operatori hanno ricostruito gli interventi effettuati nelle ultime settimane, spiegando le difficoltà incontrate e l’importanza di agire con tempestività quando un bagnante non riesce più a rientrare autonomamente a riva.

Rischi in mare e prevenzione: l’appello degli operatori

Correnti improvvise, repentini cambiamenti delle condizioni meteo-marine, inesperienza e distrazione possono trasformare una normale giornata in spiaggia in una situazione di emergenza nel giro di pochi minuti. I dati dell’estate 2026 richiamano ancora una volta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sul rispetto rigoroso delle indicazioni fornite dagli assistenti bagnanti. Quella in corso si conferma, sotto il profilo della sicurezza in mare, una stagione particolarmente intensa per tutti gli operatori impegnati sulle spiagge del litorale cilentano.