Emergenza maltempo, paura ad Eboli: cade albero nei pressi di una scuola

Un albero di grosse dimensioni è caduto, ad Eboli, abbattendosi sulla recinzione in ferro dell’abitato, a poca distanza da alcune panchine e dalla sede stradale che affaccia sull’ingresso della scuola Giacinto Romano.

L’allarme

L’episodio si sarebbe verificato nella tarda serata di ieri, come raccontano alcuni testimoni e per fortuna non sarebbe stato coinvolto nessun passante. Lanciato l’allarme e segnalato il pericolo sul posto sono giunti i soccorritori che hanno transennato l’area e delimitato lo spazio con nastro bianco e rosso mettendolo in sicurezza.

I genitori chiedono maggiore sicurezza

Ma le forti raffiche di vento che in queste ore si sono abbattute anche sulla città di Eboli hanno continuato a creare disagi: divelto il nastro l’area non è più in sicurezza. Sul piede di guerra i genitori degli alunni che frequentano la scuola che si sarebbero rivolti agli organi comunali preposti per chiedere la verifica strutturale delle alberature presenti in zona e la rimozione immediata del tronco lasciato penzoloni adagiato alla ringhiera. Intanto l’allerta meteo continua a creare disagi su tutto il territorio.