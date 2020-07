Cade albero, tragedia sfiorata a Capitello

Send an email

La scorsa notte il grande albero che abbelliva il lungomare di Capitello e alla cui ombra gli abitanti passano abitualmente i giorni d’estate è caduto. La tarda ora e tanta fortuna hanno fatto si che non ci sia stato alcun ferito. Come si evince dagli scatti le cose sarebbero potute andare molto peggio se si considera che l’albero sovrastava delle sedute e fiancheggia il parco giochi per bambini.

Non sono chiare le cause dell’accaduto, se dovuto alla mancata manutenzione della pianta o ad altre circostanze.

Le condizioni meteorologiche non erano certo preoccupanti. Solo tanta paura comunque. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Policastro che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.