Emergenza furti, task force dei carabinieri nel Vallo di Diano: 5 veicoli sequestrati

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno svolto ieri un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio come i furti in abitazione e nelle attività commerciali.

L’operazione, che ha visto l’impiego di 12 pattuglie e 24 militari, ha interessato i comuni di Auletta, Pertosa, Polla, San Pietro al Tanagro, San Rufo e Sant’Arsenio.

Controlli serrati e sanzioni

Nel corso del servizio sono stati controllati 72 veicoli e identificate 91 persone. Sono state elevate numerose sanzioni al codice della strada, che hanno portato anche al fermo amministrativo di 5 veicoli.

Focus sui giovani e le sostanze stupefacenti

I Carabinieri hanno inoltre eseguito diverse ispezioni in relazione al consumo di sostanze stupefacenti ed alcoliche tra i giovanissimi.

Un impegno costante per la sicurezza

Il piano straordinario di prevenzione proseguirà anche nelle prossime settimane, interessando ulteriori aree territoriali del comune di Sala Consilina a maggiore incidenza di reati predatori.