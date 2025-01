Emergenza furti in Cilento, Malandrino: «Serve l’Esercito»

L’emergenza furti che sta interessando il comprensorio cilentano è divenuta oggetto anche di dibattito politico. Sul caso è intervenuto Emilio Malandrino, già coordinatore di Forza Italia Agropoli.

La richiesta

Secondo l’esponente politico per fronteggiare il fenomeno è necessario richiedere l’invio dell’Esercito.

Malandrino non risparmia accuse alla classe politica locale sottolineando come manchino azioni incisive: sia la maggioranza che la minoranza non hanno posto la giusta attenzione al caso, sostiene, fatto salvo l’incontro promosso in Prefettura dai sindaci dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. «Non basta – ha però aggiunto Malandrino – fossi io il sindaco contatterei il Prefetto e il Ministro della Difesa e chiederei l’intervento dell’Esercito».

«Questa è un’emergenza che sta vivendo il Cilento e si stanno facendo orecchie da mercante», ha concluso l’esponente di Forza Italia.