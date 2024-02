Emergenza furti: cittadini di Roccadaspide si organizzano con ronde e gruppi Whatsapp

L’allarme furti che continua a segnalarsi nel comprensorio del Cilento determina ancora paura ed apprensione tra i residenti. Nei giorni scorsi colpi si sono segnalati anche tra Roccadaspide e i centri limitrofi tanto da spingere i residenti ad organizzarsi per provare a tenere alla larga e stanare i malviventi.

L’iniziativa dei residenti del centro storico

Alcuni cittadini, in particolare del centro storico, hanno aperto dei gruppi Whatsapp e si stanno organizzando in ronde. Una scelta che hanno fatto anche in diversi altri comuni ma sconsigliata dalle autorità. La Prefettura e gli stessi carabinieri hanno infatti chiesto di evitare queste forme autonome di controllo.

I protocolli per il controllo di vicinato

Tuttavia proprio questa mattina, 21 febbraio, presso il “Salone Azzurro” del Palazzo di Governo, avrà luogo la sottoscrizione dei protocolli “Controllo del Vicinato” tra il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e i Sindaci dei Comuni di Cava de’ Tirreni, Ceraso, Cuccaro Vetere, Novi Velia, Rofrano, San Mauro La Bruca e Vallo della Lucania.

Saranno presenti anche il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, e i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, e della Guardia di Finanza, Oriol De Luca. L’obiettivo è quello di formare dei gruppi di cittadini che poteranno collaborare con le forze dell’ordine alle attività di monitoraggio del territorio.

Il provvedimento per ora non interessa i centri della Vallo del Calore che nei giorni scorsi hanno annunciato la volontà di mettersi insieme per ottenere un finanziamento per la videosorveglianza.