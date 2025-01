Emergenza furti ad Agropoli: La Porta chiede interventi, Mutalipassi rassicura

Non si placa l’allarme furti nel Cilento. Negli ultimi giorni sono Agropoli e Capaccio Paestum le località prese maggiormente di mira. Se nella città dei templi sono decine i colpi avvenuti nelle ultime settimane, ad Agropoli solo sabato si sono segnalati ben tre irruzioni dei malviventi.

Il dibattito politico

“Il sindaco di Agropoli e presidente dell’Unione dei Comuni, predisponga un piano a supporto delle Forze dell’Ordine – è l’appello del consigliere di minoranza Massimo La Porta – Intervenga subito con la Polizia Municipale per un controllo serrato di tantissime abitazioni locate a non residenti ed in particolare nelle aree periferiche della città e dell’intero territorio dell’Unione dei Comuni (presunti ricoveri di queste bande di ladri). Attivi un monitoraggio e controllo H24 del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio. Il tutto unitamente alle misure già messe in campo, attivare ogni forma di comunicazione e informazione ai Cittadini”.

“Siamo ai limiti di un punto di non ritorno dobbiamo scongiurare e ronde e voglia di giustizia da parte dei Cittadini”, conclude il consigliere di minoranza.

Le parole del sindaco

Il sindaco Mutalipassi, dal suo canto, prova a rassicurare tutti: “Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini infatti, la Polizia Municipale è intervenuta prontamente in via D’Acquisto, sventando un furto e mettendo in fuga i ladri. Si stanno incrociando i dati delle telecamere Targa System per comprendere se hanno poi raggiunto un veicolo per allontanarsi. Stiamo dimostrando con i fatti il nostro impegno per rafforzare la sicurezza in Città”.