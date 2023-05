Emergenza cinghiali: ancora problemi nel Cilento

Continuano a segnalarsi disagi a causa dei cinghiali nel comprensorio cilentano. Sabato notte, sulla via del Mare, in località Sant’Andrea, a ridosso del centro abitato di Santa Maria di Castellabate, un’auto ha colpito in pieno un cinghiale. Per fortuna l’automobilista non è rimasto ferito in maniera grave, ma la vettura ha riportato danni alla parte anteriore.

Segnalazioni da San Marco di Castellabate

Un branco di ungulati è stato avvistato intorno all’una di notte anche pochi chilometri più avanti. Circa una decina di esemplari passeggiava tranquillamente a centro strada a San Marco di Castellabate. Per fortuna in questo caso la loro presenza non ha provocato incidenti.

Il problema cinghiali

Nonostante le azioni messe in campo dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la presenza di cinghiali continua ad essere massiccia.

Se in passato questi animali rappresentavano un problema soprattutto per gli agricoltori che vedevano danneggiate le loro colture, ora la loro presenza, anche a ridosso dei centri abitati, è divenuta un problema anche per l’incolumità delle persone nei centri dell’interno come nelle aree costiere.

Presto nuovi selecontrollori entreranno in azione per limitare il proliferare di questi animali. «Ormai siamo costretti a convivere con la loro presenza, sono un pericolo costante, soprattutto di notte». Così un cittadino di Castellabate.