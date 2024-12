Elezioni: slitta al 2026 il voto per 10 Comuni, ecco quali

Con una circolare diffusa nei giorni scorsi, più precisamente il 6 Dicembre e inviata a tutte le Prefetture, il Ministero dell’interno ha fatto piena chiarezza sulla data relativa alle elezioni comunali per tutti i centri che, in piena emergenza Covid, votarono a Settembre del 2020.

Per i comuni coinvolti la data delle elezioni è stata prorogata alla Primavera del 2026

Stessa regola per i Comuni che hanno votato nel Settembre del 2021 e che quindi saranno chiamati alle urne nella Primavera del 2027. Di fatto dunque, saranno sei i mesi in più di governo per poi rimettere in Primavera la decisione nelle mano dei cittadini. Tutto questo per riallineare le scadenze di mandato con il voto nella finestra primaverile.

Ecco quali sono i Comuni

Diversi, a tal proposito, sono i comuni della Provincia di Salerno che subiranno tale slittamento. Nello specifico rientrano i comuni di Celle di Bulgheria, Casal Velino, Laurino, Lustra, Pertosa, Polla, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sassano e Sicignano degli Alburni. Voteranno a primavera 2025, invece, Ispani e Sant’Angelo a Fasanella, commissariati.