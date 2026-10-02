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Elezioni in Campania: il centrodestra avvia il confronto nei territori

Verso le amministrative in Campania: il centrodestra affida ai coordinamenti provinciali la prima fase di confronto per valorizzare le autonomie locali.

Di:
Ernesto Rocco
Elezioni comunali

I coordinamenti provinciali dei partiti della coalizione di centrodestra in Campania aprono ufficialmente la fase di dialogo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali amministrativi. La strategia condivisa punta a valorizzare le specificità locali e l’esperienza delle amministrazioni uscenti, rimandando al tavolo regionale la sintesi finale e le scelte definitive sui candidati e sui programmi.

Il metodo dei coordinamenti provinciali al centro della strategia

La coalizione ha stabilito un percorso condiviso che affida ai rappresentanti provinciali il compito di raccogliere le istanze dei territori chiamati al voto. Secondo quanto indicato dai leader regionali, la priorità sarà dare voce alle comunità locali, partendo dai risultati concreti ottenuti finora dalle amministrazioni locali di centrodestra.

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«In vista dei prossimi appuntamenti amministrativi in Campania, abbiamo condiviso l’opportunità di affidare ai coordinamenti provinciali dei partiti della coalizione una prima fase di confronto. L’obiettivo è mettere al centro le istanze dei territori, valorizzando le esperienze di buon governo delle nostre amministrazioni locali», recita la nota congiunta.

Il lavoro sul campo servirà a costruire proposte programmatiche aderenti alle reali esigenze dei cittadini, evitando decisioni calate dall’alto e privilegiando la qualità delle proposte.

Dalle realtà locali alla sintesi politica regionale

Il percorso delineato prevede una chiara distinzione dei ruoli tra livello provinciale e regionale. Una volta esaurita la fase di ascolto e interlocuzione nei singoli comuni interessati dalle elezioni, l’intero lavoro confluirà nella sede regionale. Spetterà ai vertici dei partiti compiere la sintesi politica complessiva e assumere le determinazioni ufficiali.

«Al termine di questa fase, il lavoro svolto confluirà nel confronto regionale, al quale spetterà la sintesi complessiva e le conseguenti determinazioni. Un metodo che valorizza territori e classi dirigenti locali, da cui partire per costruire proposte politiche e amministrative condivise», spiegano i coordinatori regionali.

Il documento congiunto porta la firma dei principali esponenti della coalizione in Campania: Gennaro Sangiuliano (Fratelli d’Italia), Fulvio Martusciello (Forza Italia), Gianpiero Zinzi (Lega) e Luigi Casciello (Noi Moderati). Con questo metodo, la coalizione intende presentarsi agli elettori con una squadra coesa e radicata nel tessuto amministrativo locale.

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