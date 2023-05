Elezioni comunali: i dati sull’affluenza dopo il primo giorno di voto

Si è conclusa la prima giornata di elezioni comunali. Alle 23 la fine delle operazioni di voto che riprenderanno domani mattina alle ore 7:00. Lo stop definitivo arriverà alle 15. A seguire inizierà lo spoglio che decreterà i sindaci e consiglieri comunali eletti.

I dati

In questo primo giorno di voto si è confermato un calo di affluenza che però potrebbe essere in gran parte dei casi colmato domani.

In provincia di Salerno, alle ore 24:00, ha votato il 46% degli aventi diritto, il 14% in meno rispetto al passato. Non mancano comunque eccezioni. Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, c’è Ogliastro Cilento che fa registrare il 53%, +13 rispetto al dato percentuale delle ultime elezioni comunali.

Ad Aquara ha votato il 52% degli aventi diritto, ad Atena Lucana il 39%, a Campagna il 55%, a Castelcivita il 61%, a Giungano il 70%, a Novi Velia il 56%, a Perito il 41% a Roccagloriosa il 44%.

Domani stop al voto

Si vota fino alla giornata di domani.questa sera i seggi chiuderanno alle 23 per riaprire lunedì alle 7. La chiusura definitiva alle ore 15:00.