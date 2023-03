Elezioni amministrative ad Aquara: al via la sfida tra i candidati, ecco i dettagli

Sembrerebbe che tra le compagini in gioco ad Aquara, per le prossime elezioni amministrative, ci sia la lista capeggiata da Franco Martino, già sindaco di Aquara per ben due mandati consecutivi, dal 2003 al 2013.

La carriera politica di Martino ad Aquara

Martino, che tra il 2013 e il 2018 era rimasto in maggioranza a fianco all’amministrazione retta da Pasquale Brenca, torna in gioco pronto a sfidare, da capolista, gli altri candidati.

I possibili scenari

Martino ha incontrato i cittadini in un locale della frazione di Mainardi dopo aver diramato un invito pubblico.

Poco si sa, al momento, riguardo alle altre liste in gara: ancora da confermare l’eventualità di una candidatura alla carica di primo cittadino da parte del sindaco uscente, Antonio Marino.

Fino a qualche settimana fa, Marino aveva palesato l’intenzione di voler ritornare al voto come capolista, ma conferme a riguardo, in paese, non ce ne sono più state.

La sfida tra i candidati

Pasquale Brenca, sindaco di Aquara dal 2013 al 2018, non ha ancora comunicato le sue intenzioni e poco si sa anche riguardo alla candidatura dell’attuale vicesindaco, Vincenzo Luciano, sindaco del comune dal 1994 al 2003, e di Rosaria Corvino, attuale consigliere di minoranza e candidata, per diverse tornate elettorali, come capolista.

Notizie in aggiornamento

Di certo, nelle prossime settimane, tutti i dettagli, sui candidati del paese cilentano, saranno resi noti e la campagna elettorale aquarese potrà entrare nel vivo.