Albero secolare abbattuto ad Aquara: Ente rassicura i cittadini: “presto la piantumazione di un altro albero”

L’Ufficio Tecnico del Comune di Aquara e i carabinieri forestali del comune di Ottati sono intervenuti una settimana fa in viale della Vittoria per controllare lo stato di salute di un albero secolare che destava preoccupazione.

L’intervento per salvaguardare i cittadini

Dopo aver accertato la sua fragilità e il conseguente rischio per la sicurezza pubblica, è stato ordinato l’abbattimento dell’albero.

L’albero è stato abbattuto, ma ci sono buone notizie per i cittadini di Aquara: la casa comunale ha fatto sapere che al posto dell’albero abbattuto verrà subito piantumato un altro.

In sostituzione, piantati altri alberi

L’abbattimento di un albero secolare può essere un momento difficile per la comunità, ma in questo caso il Comune ha saputo agire in modo tempestivo per garantire la sicurezza dei cittadini e per prevenire eventuali incidenti.

Inoltre, la decisione di piantare un nuovo albero dimostra l’attenzione del Comune per l’ambiente e la volontà di preservare il patrimonio arboreo del paese.

La piantumazione di un nuovo albero rappresenta anche un’opportunità per la comunità di Aquara di unirsi per celebrare la bellezza della natura e di impegnarsi nella sua tutela.

La nuova pianta potrebbe rappresentare anche un simbolo di rinascita e speranza per il futuro del paese.

In conclusione, l’abbattimento dell’albero secolare in viale della Vittoria può essere considerato un intervento necessario e improrogabile per garantire la sicurezza pubblica.

“Speriamo che la nuova pianta possa crescere sana e rigogliosa, diventando un simbolo di speranza e di impegno per la tutela del nostro patrimonio naturale“-fanno sapere da palazzo di Città.