Elezioni amministrative 2025 ad Ispani: ecco liste e candidati

Doveva essere corsa a due ad Ispani e così sarà, anche se in realtà le liste sono dieci, ma ben otto appartengono a candidati non del posto, in campo soltanto per motivi strategici ma non certo interessati all’elezione. La competizione, quindi, riguarderà Franco Fragomeno e Gianfranco Ionnito; a supporto di quest’ultimo anche l’ex sindaco Francesco Giudice.

Elezioni amministrative 2025 ad Ispani – Le liste

Lista RinascIspani – candidato sindaco Gianfranco Ionnito

Milo Giuseppe Cristoforo

Amerigo Pierro detto Gemello

Consolato Caccamo

Arturo Sellitto

Antonio Pecorelli detto Tonino

Francesco Giudice detto Franco

Gianluca Boccia

Monica Giffoni

Nabila Rambaldi

Auricchio Paolo Ferraro



Lista Conosciamo il futuro – Candidato sindaco Franco Fragomeno

Antonio Altomonte

Chiara Avagliano

Gennaro Avagliano

Antonio Gentile

Nunzia Ietto

Piernicola Lovisi

Biagio Mega

Francesco Milo

Giuseppe Pierri

Ronni Salvucci