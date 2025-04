Elezioni amministrative: corsa a due nel comune di Ispani, a sfidarsi Fragomeno e Ionnito | VIDEO

È corsa a due nel comune d’Ispani. Due le compagini politiche che si sfideranno il prossimo 25 e 26 Maggio per conquistare la maggioranza nel consiglio comunale.

I candidati

Dopo i rumors delle ultime settimane e il dietrofront di Edmondo Iannicelli, ad una settimana dalla consegna delle liste elettorali, a guidare il gruppo politico composto dagli ex consiglieri di minoranza ma anche di maggioranza sarà Franco Fragomeno che a pochi giorni dalla consegna delle liste l’ha spuntata sull’altro candidato a Sindaco Piernicola Lovisi, ex consigliere di maggioranza.

A guidare la lista invece dell’ex Sindaco Francesco Giudice, che ancora una volta scenderà in campo ma in veste di consigliere, sarà invece Gianfranco Ionnito, alla sua prima esperienze come candidato a Sindaco. Dopo diverse settimane scandite da accordi e alleanze, le due squadre politiche sono pronte a darsi battaglia.

Tutto questo dopo la consegna delle liste che, salvo ripensamenti delle ultime ore, avverrà entro le ore 12 di domani 26 Aprile.