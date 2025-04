Elezioni ad Ispani, è sfida a due: a darsi battaglia Ionnito e Fragomeno. Le interviste

È corsa a due nel comune d’Ispani per le prossime elezioni amministrative. A guidare il gruppo politico “RiascIspani” sarà Gianfranco Ionnito, alla sua prima esperienza come capolista.

Ionnito candidato sindaco

“La mia candidatura nasce da una richiesta da parte dei cittadini del comune di Ispani che più volte mi hanno chiesto di valuta tale possibilità, conoscendo i progetti che nel passato ho portato a termine. Sono stato presidente della Protezione civile d’Ispani e attualmente sono il Presidente della squadra di calcio del nostro comune. Una richiesta che è arrivata anche dal gruppo politico che rappresento per una rinascita del nostro Comune e del territorio. Ho assunto un impegno importante frutto non di un’ambizione personale ma per la crescita del mio Comune”.

Una lista quella capeggiata da Ionnito che vede al suo interno anche l’ex Sindaco Francesco Giudice che si è detto pronto a scendere nuovamente in campo. “Ho sentito il bisogno di mettermi di nuovo in gioco per completare quanto iniziato con la precedente amministrazione – ha affermato Giudice – Abbiamo formato una compagine nuovo che sicuramente vincerà le elezioni visto anche che dietro l’altro gruppo vi è la presenza di Marilinda Martino, già Sindaco di questo Comune”.

Fragomeno candidato a sindaco

Dall’altro lato sarà invece Franco Fragomeno, con alle spalle una lunga esperienza politica, a condurre la lista “Costruiamo il Futuro”. ” Ho deciso di accettare questa mia candidatura a Sindaco perché ho potuto constatare un’unità sul mio nome e sul mio ruolo – ha detto Fragomeno – Sono orgoglioso di essere stato indicato da tutti come capolista. Ci proporremo ai nostri elettori in modo molto sereno e tranquillo. Il nostro gruppo politico è formato da giovani e da senior per una valida proposta politica”.

Una compagine politica al cui interno è confluito anche l’ex consigliere di maggioranza Pienicola Lovisi, tra i primi sostenitori del nuovo progetto politico. ” È un progetto che ho decido di abbracciare già da tempo – ha aggiunto Lovisi – Tante le persone che ci hanno chiesto di dare vita a questo gruppo politico composto da persone esperte ma anche da giovani. Un giusto mix per una proposta politica valida”.