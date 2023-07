Elezioni a Capaccio Paestum, Noi Moderati: nessun accordo sotto banco

Il commissario cittadino di Capaccio Paestum e dirigente provinciale di Noi Moderati, Teresa Basile in una nota fa sapere che “prende atto di quello che sta emergendo nei più incontri politici nel comune, appurato che un accordo partitico del centrodestra unito ancora non c’è, ha deciso di continuare con incontri mirati sul territorio in solitaria, ho un partito da costruire a Capaccio Paestum, quando sarà il momento, Noi Moderati, saprà bene da che parte stare, ” dalla parte dei cittadini” , diffida chiunque a parlare per nome e per conto di Noi Moderati, non siamo abituati per etica a fare accordi sottobanco con nessuno”.

La precisazione di Teresa Basile

Basile precisa: “Quello che avremo da dire lo diffonderemo a mezzo stampa.Continueremo il nostro lavoro politico di opposizione a un sistema corrotto che non ci appartiene. In attesa che le elezioni amministrative di Capaccio Paestum arrivino sul tavolo provinciale, fa un appello a tutti i segretari provinciali dei partiti di centrodestra di non tardare molto, c’è un programma elettorale da redare e incontri univoci sul territorio da organizzare”.

L’appello

Noi Moderati “Chiede a tutte le anime moderate di Capaccio Paestum e non solo, che vogliono mettersi in gioco, con proposte valide, ad unirsi, per creare insieme a Noi Moderati un discorso politico costruttivo e non del no a prescindere”.