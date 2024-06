Elezioni 2024 a Valle dell’Angelo: Salvatore Iannuzzi confermato sindaco. Così è composto il consiglio comunale

Con 167 voti Salvatore Iannuzzi è confermato sindaco di Valle dell’Angelo. Ha avuto la meglio su Jacopo Altomira e su Claudia Desideri (quest’ultima in realtà alla guida di una lista civetta). Il più piccolo comune del salernitano sceglie quindi la continuità.

Le preferenze

Queste le preferenze per la lista a sostegno di Iannuzzi: Annabel Coccaro 31, Vinicio Rubano 29, Carmelo Rubano 26, Coccaro Nicola 19, Gregorio Antonella 18, Donatiello Cristian 11, Franco Andreiuolo 10, Coccaro Antonella 10, Coccaro Manuela 10. La lista Valle dell’Angelo Futura ottiene 57 voti: Francesco Mastandrea 26, Francesco Picarone 16, Marco Nigro 2, Irene Giada Marrocco 1, Giuseppe D’Amico, Domenico De Vito 2, Angelo Minelli 4. Un solo voto di lista per La Colomba: Giuseppe Avigliano 0, Antonio Carmelo Coccaro 0, Rosetta Coccaro, Elisabetta De Plato 0, Giuseppina Di Stasi 0, Pietro Salerno 0, Francesco Donatiello 0.

«Le persone continuano a sostenerci vuol dire che qualcosa di positivo la stiamo lasciando», afferma a caldo il sindaco, accolto e festeggiato dai concittadini. «Senza ipocrisia – prosegue emozionato – posso dire che abbiamo fatto una trasformazione urbana non indifferente a Valle dell’Angelo e le opere sono visibili. Obiettivi imminenti? L’apertura di un poliambulatorio Asl con ben cinque specialità mediche e l’apertura di alcuni monolocali da mettere a disposizione dei cittadini per favorire il lavoro a lavoro a distanza. Continueremo anche a favorire e sostenere lo sviluppo turistico perché a Valle dell’Angelo, puntualmente arrivano tanti visitatori», così Iannuzzi che punta a far ripartire subito la macchina amministrativa.

Il consiglio comunale

Annabel Coccaro, Vinicio Rubano, Carmeo Rubano, Nicola Coccaro, Antonella Gregorio, Cristian Donatiello, Franco Andreiuolo/Manuela Coccaro/Antonella Coccaro (maggioranza); Jacopo Altomira, Francesco Matrandrea, Francesco Picarone.