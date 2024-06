Elezioni 2024 a Laureana Cilento: ecco il consiglio comunale dell’Angelo Serra “quater”

A Laureana Cilento Angelo Serra si riconferma sindaco per il quarto mandato consecutivo. La comunità sceglie la continuità nella sfida con Raffaele Marciano, la stessa di cinque anni fa terminata con lo stesso esito. Eppure Serra è stato fino all’ultimo incerto se candidarsi. L’ufficialità si è avuta soltanto quando il Governo ha eliminato il limite di mandati per gli amministratori dei piccoli comuni. 548 i voti per la lista a sostegno del primo cittadino, I Lauri.

Le preferenze

Queste le preferenze: Francesco Cardone 62, Orsola Emanuela Coviti 35, Francesco Gasparro 69, Pietro Marino 24, Anna Lerro 51, Roberto Niglio 15, Francesco Nigro 53, Antonio Pecora 54, Francesco Serra 40, Giovanni Serrone 122. Si ferma a 336 voti la lista Uniti per Laureana idee & progresso con candidato sindaco Raffaele Marciano. Tommaso Francesco Romeo 40, Giacomo Nigro 26, Cristian Magna 16, Michela Della Torre 46, Gennaro Narducci 23, Antonio Prinzo 50, Guglielmo Farro 22, Alessandra Dente 17, Antonio Fezza 25, Giuseppe Caserta 23.

Il consiglio comunale di Laureana Cilento

A comporre il consiglio comunale: Giovanni Serrone, Francesco Gasparro, Francesco Cardone, Francesco Nigro, Antonio Pecora, Anna Lerro, Francesco Serra (maggioranza); Raffaele Marciano, Antonio Prinzo “Antonello”, Michele Della Torre.