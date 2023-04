Elezioni 2023: al via la competizione elettorale nel Comune di Aquara

Si va verso la presentazione delle liste ad Aquara. L’ex sindaco Pasquale Brenca, primo cittadino del paese cilentano dal 2013 al 2018, ha fatto sapere che non avrebbe preso parte, nè da capolista nè candidandosi alla carica di consigliere comunale, all’imminente competizione elettorale.

Le ragioni

Per un paese di circa 1400 abitanti quattro liste sarebbero troppe. “La possibilità di replicare, come cinque anni fa, una competizione a quattro compagini risulta irricevibile e intollerabile per una piccola comunità come Aquara. Il risultato sarebbe quello di acuire ulteriormente le spaccature createsi in questi anni e di continuare a mantenere un clima esageratamente esasperato. Si continuerebbe a perpetrare un modello dannoso per il paese.

Per ben governare occorrono forti maggioranze” ha fatto sapere Brenca ai cittadini

Intanto la lista guidata da Franco Martino, consigliere di opposizione negli ultimi cinque anni e sindaco di Aquara dal 2003 al 2013, è una certezza. Martino proverà, ancora una volta, come fece cinque anni fa, ad essere eletto come sindaco della comunità aquarese. In queste ore si è diffusa, inoltre, la voce di un’ulteriore lista che verrebbe formata dai giovani del paese, tuttavia i nomi dei candidati di questa compagine, a quanto pare, dovranno rimanere segreti fino alla presentazione ufficiale.

C’è ansia di sapere chi ci sarà nella lista, che sembra oramai sicura, con a capo il sindaco uscente, Antonio Marino. “I candidati di cinque anni fa rimarranno in squadra con Marino o qualcuno correrà da solo e il sindaco uscente si riproporrà al popolo affiancato da volti nuovi?”

Se lo chiedono in tanti in paese, nella piazzetta e dinanzi ai bar c’è chi ipotizza che anche qualche volto che in passato ha sfidato Marino ora potrebbe essere tra i suoi nuovi alleati. Sono solo ipotesi, la certezza si avrà solo sabato quando le liste saranno presentate ufficialmente.