Educazione stradale a scuola: anche un istituto del Cilento ha partecipato all’iniziativa in sinergia con la Polizia Municipale

Grazie al supporto della Polizia Municipale di Bellosguardo, gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Onnicomprensivo di Piaggine, diretto dalla professoressa Antonella Vairo, hanno partecipato alla giornata dedicata all’educazione stradale.

L’iniziativa

La scuola, da tempo, sta promuovendo, anche tra i più piccoli, attività formative sul tema della sicurezza stradale. Grazie al progetto, i bambini hanno potuto svolgere attività pratiche in classe e per le vie del paese e hanno così scoperto la realtà territoriale in cui vivono, hanno conosciuto le figure su cui far riferimento in caso di necessità e studiato il mini percorso allestito a scuola con tanto di segnali stradali, strisce pedonali e semafori.

Il progetto di Piaggine

In questo modo i piccoli alunni hanno imparato, divertendosi, quanto sia importante conoscere le regole della strada e quanto sia fondamentale il supporto degli agenti che si occupano di viabilità e sicurezza per i pedoni e gli automobilisti

La scelta formativa dell’Istituto Scolastico di Piaggine è stata inserita in un progetto più ampio mirato ad inculcare nei giovani il senso della legalità e della cittadinanza attiva.

Ai piccoli studenti che hanno preso parte alla giornata sulla sicurezza stradale è stata conferita la “patente del pedone” e gli è stato consegnato un attestato di partecipazione.