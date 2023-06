Ecco Lino Somma: sarà il nuovo Team Manager dello Sporting Sala Consilina

L’ASD Sporting Sala Consilina ha annunciato con entusiasmo l’arrivo di Lino Somma nel ruolo di Team Manager per la stagione 2023/2024. Somma, con una lunga esperienza nel mondo del futsal, porta con sé una passione e una dedizione al proprio lavoro che hanno lasciato un segno positivo in ogni società in cui ha operato.

Un curriculum da vincente

Nato a Napoli nel 1976, Lino Somma vanta numerosi successi nel corso degli anni, con promozioni e vittorie in diverse competizioni. Ha collaborato con squadre prestigiose come Marcianise, Feldi Eboli, Saviano, Marigliano, Napoli Futsal e Real San Giuseppe, solo per citarne alcune. I risultati conseguiti testimoniano la sua capacità di ottenere il massimo dalle squadre di cui si è occupato.

Gratitudine e determinazione

In seguito all’annuncio del suo ingresso nello Sporting Sala Consilina, Lino Somma ha espresso la sua gratitudine alla famiglia Detta per l’opportunità concessagli. È consapevole di essere entrato a far parte di una società che mira a raggiungere grandi traguardi e sa che sarà necessario lavorare instancabilmente per raggiungere le ambizioni prefissate.

Un legame speciale

Somma ha ricevuto diverse proposte da altre squadre, ma ha scelto lo Sporting Sala Consilina perché ha percepito la grande voglia che la società aveva di averlo con loro. Ha sottolineato il fatto di essersi sentito vicino a loro e ora è determinato a ripagare la fiducia che gli è stata concessa. Inoltre, è felice di ritrovare molti amici con cui ha condiviso tante avventure sportive, a cominciare dal tecnico Fabio Oliva. Ritiene infatti che il senso di gruppo sia fondamentale per intraprendere un cammino di successo insieme.

Con l’arrivo di Lino Somma come Team Manager, l’ASD Sporting Sala Consilina si prepara a una stagione piena di sfide e obiettivi da raggiungere.