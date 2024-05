Ecco le Bandiere Verdi per le spiagge a misura di bambino: 8 sono in Cilento

Sono 155 le spiagge italiane che hanno ottenuto la prestigiosa Bandiera Verde 2024, un riconoscimento assegnato dai pediatri italiani e stranieri alle località balneari ideali per i bambini. Un numero che conferma l’attenzione crescente verso il turismo balneare dedicato alle famiglie, con servizi e strutture sempre più attenti alle esigenze dei più piccoli.

Criteri rigorosi per un riconoscimento di valore

Per ottenere la Bandiera Verde, le spiagge devono rispondere a rigorosi criteri che includono:

Ampio spazio per il gioco: i bambini devono avere la possibilità di muoversi liberamente e giocare in sicurezza sulla spiaggia, senza pericoli causati da affollamento eccessivo o strutture inadeguate.

i bambini devono avere la possibilità di muoversi liberamente e giocare in sicurezza sulla spiaggia, senza pericoli causati da affollamento eccessivo o strutture inadeguate. Acqua sicura e pulita: il mare deve essere pulito e con fondale digradante dolcemente, per consentire ai bambini di fare il bagno in tutta tranquillità anche vicino alla riva.

il mare deve essere pulito e con fondale digradante dolcemente, per consentire ai bambini di fare il bagno in tutta tranquillità anche vicino alla riva. Assistenza qualificata: la presenza di assistenti di spiaggia qualificati è fondamentale per garantire la sicurezza dei bambini in acqua e sulla sabbia.

la presenza di assistenti di spiaggia qualificati è fondamentale per garantire la sicurezza dei bambini in acqua e sulla sabbia. Servizi e strutture a misura di bambino: servizi igienici puliti e facilmente accessibili, fasciatoio, docce, aree gioco attrezzate, noleggio di ombrelloni e lettini, punti ristoro con menù dedicati ai bambini.

Le Bandiere verdi nel salernitano

In Campania è ancora una volta il Cilento a trascinare l’intera costa. Premiate Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) 2016; Ascea (Salerno) 2016; Centola – Palinuro (Salerno) 2009; Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli) 2016; Marina di Camerota (Salerno) 2009; Pisciotta (Salerno) 2016; Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno) 2016; Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) 2015; Santa Maria di Castellabate (Salerno) 2012; Sapri (Salerno) 2012.

Iniziative e risorse per un turismo familiare

Oltre al prestigioso riconoscimento, molte delle località insignite della Bandiera Verde offrono ulteriori iniziative e servizi dedicati alle famiglie, come animazione, attività di intrattenimento per bambini, eventi e manifestazioni a tema.

Per aiutare le famiglie nella scelta della destinazione ideale per le loro vacanze, il sito web delle Bandiere Verdi mette a disposizione diverse risorse, tra cui schede informative dettagliate su ciascuna spiaggia premiata, consigli utili per organizzare un viaggio con bambini e una mappa interattiva per individuare facilmente le località più vicine.