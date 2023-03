Ecco il nuovo annullo filatelico speciale per la 42^ Edizione del Premio Nicola Giacumbi a Sala Consilina

Domani, sabato 19 marzo, in occasione della “42^ Edizione Premio Nicola Giacumbi”, Poste Italiane organizzerà un servizio di annullo filatelico speciale a Sala Consilina.

Ecco dove trovare l’annullo filatelico a Sala Consilina

L’annullo, che riporterà la dicitura “42° Edizione Premio Nicola Giacumbi – 1928-1980 – 19.3.2023 – 84036 Sala Consilina (SA)”, sarà disponibile presso il Teatro Comunale Mario Scarpetta, via Cappuccini – 84036 Sala Consilina (SA), dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Il servizio di annullo speciale è stato richiesto dal Rotary Club Sala Consilina, e sarà possibile utilizzarlo per bollare tutte le corrispondenze presentate durante l’evento. Coloro che desiderano richiedere commissioni filateliche devono contattare Poste Italiane S.p.A. / U.P. Sala Consilina / Sportello filatelico/ Via Giuseppe Mezzacapo, 46 – 84036 Sala Consilina (SA) al numero di telefono 0975527411.

Il Premio, la storia

Il Premio Nicola Giacumbi è un evento importante nella cultura locale, in quanto celebra il famoso scrittore e poeta di Sala Consilina. L’annullo filatelico speciale è un’occasione unica per i collezionisti e gli appassionati di filatelia di ottenere un ricordo prezioso e unico dell’evento.

Il Premio vacanze “Nicola Giacumbi” è stato istituito in memoria del Procuratore della Repubblica di Salerno, Nicola Giacumbi, trucidato il 16 marzo 1980 dalle Brigate Rosse di Salerno. L’iniziativa è stata ideata per ricordare la figura di Giacumbi e per sostenere i figli degli operatori delle Forze dell’Ordine del Vallo di Diano.

In programma anche uno spettacolo in memoria di Aldo Moro

Durante la cerimonia di premiazione, in collaborazione con l’Associazione Ragazzi di San Rocco, verrà messo in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “La ferita nascosta”, dedicato al caso Aldo Moro. La compagnia teatrale che si esibirà proviene da Venezia e il loro spettacolo promette di essere emozionante e coinvolgente.