Torna il Premio “Nicola Giacumbi” riservato ai figli degli operatori delle Forze dell’Ordine nel Vallo di Diano

Torna anche quest’anno il Premio vacanze “Nicola Giacumbi”, un’iniziativa promossa dal Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano giunta alla sua 42esima edizione.

La cerimonia

Il premio è riservato ai figli degli operatori delle Forze dell’Ordine del Vallo di Diano che hanno conseguito la migliore pagella nel terzo anno delle superiori.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 19 marzo presso il Teatro Scarpetta di Sala Consilina, con inizio alle ore 17,00. Il giovane vincitore sarà premiato dal Presidente del Club, Giuseppe Lamaida, e dal Governatore del distretto Rotary Campania, Alessandro Castagnaro.

Il Premio Giacumbi, la storia

Il Premio vacanze “Nicola Giacumbi” è stato istituito in memoria del Procuratore della Repubblica di Salerno, Nicola Giacumbi, trucidato il 16 marzo 1980 dalle Brigate Rosse di Salerno. L’iniziativa è stata ideata per ricordare la figura di Giacumbi e per sostenere i figli degli operatori delle Forze dell’Ordine del Vallo di Diano.

In programma anche uno spettacolo in memoria di Aldo Moro

Durante la cerimonia di premiazione, in collaborazione con l’Associazione Ragazzi di San Rocco, verrà messo in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “La ferita nascosta”, dedicato al caso Aldo Moro. La compagnia teatrale che si esibirà proviene da Venezia e il loro spettacolo promette di essere emozionante e coinvolgente.

Inoltre, durante il pomeriggio, sarà possibile acquistare delle cartoline dedicate all’evento, con annullo filatelico a cura di Poste Italiane. Sarà una buona occasione per portare a casa un ricordo speciale dell’evento e contribuire alla memoria di Nicola Giacumbi.

Il legame con il Vallo di Diano

L’iniziativa del Premio vacanze “Nicola Giacumbi” è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità del Vallo di Diano, che ha dimostrato di apprezzare l’impegno del Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano nel sostenere i figli degli operatori delle Forze dell’Ordine.

La cerimonia di premiazione sarà un momento importante per la comunità locale, che si riunirà per celebrare i successi dei giovani e ricordare la figura di un uomo che ha dedicato la sua vita alla giustizia.