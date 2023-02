Ecco alcuni scatti realizzati nei luoghi del cuore…cartoline dal Cilento! | Foto

Se sei alla ricerca di una destinazione spettacolare per la tua prossima vacanza estiva, il Cilento è un posto da non perdere. Con una costa mozzafiato, il Cilento offre molte opportunità per esplorare il mare e scoprire i suoi tesori nascosti.

Castellabate-foto di @raffae4842

Una delle destinazioni più popolari per gli amanti del mare è l’area marina protetta di Punta Licosa.

Scogliera di Ascea Marina-foto di @numignolo

Questa riserva naturale è famosa per le sue spiagge e insenature nascoste, ideali per le immersioni subacquee. Qui puoi ammirare una varietà di specie marine, tra cui coralli, polipi e pesci tropicali.

Trentinara-foto di @_trentinara_ Agropoli-foto di @paradiso1974

Per gli appassionati di storia, un’altra tappa obbligata è la città di Velia, dove potrai ammirare i resti dell’antica città greca. Una volta che hai esplorato i tesori archeologici, puoi rilassarti sulle spiagge vicine e goderti il mare cristallino.

Ecco alcuni luoghi da visitare nel Cilento

Castellabate-foto di @rosalinda_parigi Caprioli-foto di @b_sandy212

Se ami fare snorkeling, non puoi perdere l’opportunità di esplorare le grotte di Capo Palinuro. Queste grotte marine, che si estendono per chilometri lungo la costa, offrono un’esperienza indimenticabile di immersione nella natura.

Monte Bulgheria-foto di @carmine.sa1919

Ma se quello che cerchi è una vacanza all’insegna del relax, la spiaggia di Marina di Camerota è perfetta per te. Con le sue lunghe spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline, questo luogo è il paradiso degli amanti del sole e del mare.

Un tuffo nella storia

Certosa di Padula-foto di @caselleinpittari Acciaroli-foto di @raffae4842

Infine, se sei alla ricerca di un’esperienza unica, non puoi perdere l’opportunità di fare una gita in barca per ammirare la costa del Cilento da una prospettiva completamente diversa. Potrai goderti il sole e il mare mentre ammiri le spiagge nascoste e le scogliere spettacolari.

Santuario del Getsemani-paradiso1974

In sintesi, il Cilento è un luogo meraviglioso per gli amanti del mare e della natura. Con le sue spiagge mozzafiato, le grotte marine e le riserve naturali, ci sono molte opportunità per esplorare questo angolo di paradiso. Non importa quale sia il tuo stile di vacanza preferito, il Cilento ti sorprenderà con la sua bellezza e la sua varietà di attrazioni.