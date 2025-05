Eccellenza: una sconfitta contro il Salernum Baronissi condanna l’Agropoli ai play-out

Nella sfida salvezza tra Salernum Baronissi e Agropoli, l’incontro viene deciso da una rete per tempo.

La cronaca

Parte subito forte la squadra di casa che va vicina al vantaggio con l’ex D’Ambrosio che al 9’ di testa colpisce il palo, ma è solamente il preludio al goal che arriva pochi minuti più tardi, al 15’ sempre D’Ambrosio, lasciato solo in area di rigore batte Grieco per il vantaggio Salernum Baronissi.

L’Agropoli dopo aver subito il goal, prova la reazione al 24’ con un colpo di testa di Margiotta che termina di poco a lato, il Salernum sfiora il doppio vantaggio con Di Maio, ma Grieco questa volta respinge con i piedi.Nel finale della prima frazione, l’Agropoli recrimina per un fallo in area di rigore ai danni di Romano, per l’arbitro non c’è nulla e si va al riposo sul risultato di 1-0 per il Salernum Baronissi.

La ripresa

Nella ripresa la squadra di casa ha subito un occasione per raddoppiare, Di Maio sfrutta un errore del centrocampo dei delfini e si invola in area di rigore, ma il suo tiro viene respinto in corner da Grieco; l’Agropoli reagisce pochi minuti dopo con Franco, ma anche questa volta la mira è imprecisa.

Altra opportunità per il Salernum di testa con un altro ex Salerno, ma la conclusione sfiora il palo e fa venire i brividi ai tifosi azzurri, al 65’ arriva la rete del raddoppio per la squadra di casa grazie a Romano che sfrutta una corta respinta di Grieco.

Domenica amara per l’Agropoli

Nel finale l’Agropoli ci prova con Margiotta ma il risultato non cambia. Termina l’incontro con il Salernum Baronissi che supera l’Agropoli per 2-0, sconfitta dal sapore amaro per i delfini che per salvarsi saranno costretti a disputare i play-out.