US Agropoli denuncia: “Ancora boicottaggi, campo occupato senza autorizzazione”

L’US Agropoli 1921 si trova a fronteggiare episodi definiti “spiacevoli” dalla propria dirigenza. In un momento cruciale della stagione, con la squadra impegnata nella lotta per la salvezza e in preparazione di una sfida decisiva contro il Baronissi, un nuovo ostacolo si è frapposto alla regolare preparazione della compagine bianco-azzurra.

Allenamento compromesso dall’occupazione del “Guariglia”

La società aveva pianificato una serie di allenamenti specifici in vista della prossima, fondamentale gara. Tuttavia, questa mattina, recandosi al campo sportivo “Guariglia“, la squadra ha trovato l’impianto occupato da un’amichevole tra due squadre giovanili locali. La dirigenza dell’US Agropoli 1921 ha inoltre evidenziato come una delle due squadre fosse, secondo quanto emerso, riconducibile a un consigliere comunale di maggioranza presente sul posto.

La dura denuncia della dirigenza: “Atto avvilente e ostile”

La reazione della dirigenza dell’US Agropoli 1921 è stata ferma e di denuncia: «Ancora una volta – denuncia la dirigenza dell’Us Agropoli 1921 – ci troviamo davanti a ostacoli ingiustificati. Ad Agropoli, a quanto pare, essere consigliere comunale di maggioranza significa poter gestire una struttura pubblica a proprio piacimento, anche a discapito di altri. L’US Agropoli 1921 non è l’unica depositaria dell’impianto sportivo Guariglia – anzi, inclusività e condivisione sono valori per noi fondamentali – ma ciò che è accaduto oggi è semplicemente avvilente.»

La società ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda: «Nessuna comunicazione, nessuna autorizzazione ufficiale per questa sedicente amichevole. Abbiamo contattato gli uffici competenti e ci è stato confermato che non risultano richieste o concessioni in tal senso. Dobbiamo dunque prendere atto dell’ennesimo atto ostile nei confronti della nostra società. E constatare, purtroppo, che ad Agropoli il ruolo di consigliere comunale di maggioranza conferisce un potere decisamente importante…»