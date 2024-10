Eccellenza: tornano alla vittoria Agropoli e Santa Maria. Sconfitta la Battipagliese

Vince 4 a 1 la Polisportiva Santa Maria che nell’anticipo del sabato sfata il tabù del “Carrano” e supera il Cervinara. Per l’Agropoli, invece, vittoria in pieno recupero al Guariglia contro il Sant’Antonio Abate.

L’Ebolitana prosegue la striscia senza sconfitte e pareggia 1 a 1 a Buccino. Cade a Baronissi la Battipagliese: i padroni di casa si impongono 2 a 1. Ancora tre punti per la Virtus Stabia, corsara a Solofra mentre il Castel San Giorgio in trasferta supera 2 a 0 la sorpresa Victoria Marta. Finisce in parità il match tra Montemiletto e Apice (2-2) mentre il Santa Maria la Carità si sbarazza 3 a 0 del Serino.

Risultati

Salernum Baronissi 2 -1 Battipagliese

Solofra 0 – 1 Virtus Stabia

Montemiletto 2 – 2 Apice

Polisportiva Santa Maria 4 – 1 Audax Cervinara

Victoria Marra 0 – 2 Castel San Giorgio

Santa Maria la Carità 3 – 0 Virtus Serino

Agropoli 2 – 1 Sant’Antonio Abate

Buccino Volcei 1 – 1 Ebolitana

Heraclea 1 – 1 Calpazio

Classifica

Battipagliese 15

Santa Maria la Carità 14

Virtus Stabia 14

Heraclea 14

Castel San Giorgio 13

Victoria Marra 11

Apice 11

Salernum Baronissi 11

Buccino Volcei 9

Montemiletto 8

Virtus Serino 8

Sant’Antonio Abate 8

Santa Maria Cilento 7

Ebolitana 7

Agropoli 7

Audax Cervinara 7

Solofra 6

Calpazio 1