Eccellenza, super derby tra Agropoli ed Ebolitana: scontro al vertice per la Battipagliese

In campo per la 13esima giornata del campionato d’Eccellenza, Girone B, con tante sfide pirotecniche all’orizzonte. Il match più atteso è sicuramente quello tra Virtus Stabia e Battipagliese, ma al “Guariglia” ci sarà anche il derby tra Agropoli ed Ebolitana

Le partite

Uno scontro al vertice senza esclusioni di colpi.

La Battipagliese (capolista insieme all’Heraclea, il Buccino Volcei e la Virtus Stabia) mette alla prova le sue vere ambizioni. Le zebrette affronteranno proprio la compagine stabiese che vanta la miglior difesa del campionato.

I bianconeri del nuovo mister Pietropinto sono chiamati ad una grande prestazione per dare un segnale forte a tutte le contendenti. Partita ostica anche per la Polisportiva Santa Maria che, dopo il tonfo contro la Virtus Serino, giocherà ancora lontano da casa contro il Salernum Baronissi.

Una Calpazio apparentemente in ripresa si aggrappa al neo acquisto Leirosa per dare continuità al buon pareggio nel derby contro l’Agropoli di settimana scorsa. I granata saranno ospiti di un Solofra non irresistibile.

Tanta attesa anche per il ritorno di un’altra stracittadina al “Guariglia”. Agropoli ed Ebolitana si affrontano distanziate in classifica da un solo punto e con la voglia di continuare a scalare posizioni.

Si preannuncia una bellissima cornice di pubblico e anche in campo lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. Da una parte Margiotta e dall’altra Evacuo per 90 minuti di fuoco.