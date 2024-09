Eccellenza, stangata sull’Agropoli: gara persa a tavolino, multa e squalifiche

Un punto di penalizzazione, una sanzione pecuniaria, un dirigente e un calciatore squalificati. Stangata sull’Agropoli che torna così a 0 punti in classifica. I delfini perdono per 3 a 0 a tavolino la gara contro il Montemiletto, terminata 2 a 1 sul campo (risultato che non era stato omologato).

La motivazione

Il provvedimento arriva perché, si legge nel comunicato della FIGC Campania, “al minuto 6 del secondo tempo regolamentare veniva ammonito il calciatore Luvumbu Oliveira; nell’irrogare la sanzione emergeva l’assenza di quest’ultimo dal tabulato elettronico della stessa, esperiti gli opportuni accertamenti”.

Insomma il calciatore “disputava la gara in posizione irregolare in quanto non risultava essere tesserato per la società Agropoli”.

Di quia punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore del Montemiletto, la squalifica per 3 giornate a Luvumbu Oliveira; la squalifica per 4 giornate a Vincenzo Di Filippo, dirigente accompagnatore.

Infine comminata l’ammenda di euro 250,00 per avere utilizzato calciatori non tesserati.