Eccellenza: squadra in campo nel weekend per il 24° turno

Nella ventiquattresima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, impegni esterni per Agropoli e Calpazio mente il Sapri ospita il Sant’Antonio Abate.

L’Agropoli prova a superare la crisi

L’Agropoli sta attraversando un momento di crisi, dopo l’ultimo pareggio in casa nel derby cilentano, nonostante la doppia superiorità numerica, domenica proverà a ritrovare la vittoria che manca ormai manca da quattro turni.

I Delfini saranno impegnati sul campo del Cervinara, in un orario insolito, infatti la gara verrà disputata alle undici di mattina allo stadio “Canada”, una scelta insolita quella della squadra Avellinese che proverà a sfruttare il momento negativo dell’Agropoli per portare a casa punti importanti per la propria salvezza.

L’Agropoli d’altro canto cercherà il tutto per tutto per ritrovare i tre punti, mister Ambrosino avrà a disposizione tutti gli effettivi e opterà probabilmente per il consueto 4-3-3, in difesa dubbio Pelliccia Lucarelli sull’out di destra, con quest’ultimo che sembra aver ritrovato la migliore condizione e potrebbe partire leggermente in vantaggio nel ballottaggio, per il resto confermati Romanelli Calvanese e Raucci, a centrocampo dubbio Cesani Sannia A., mentre in avanti Onesto Capozzoli e Rabbeni dovrebbero partire dall’inizio con Corado pronto a subentrare a partita in corso. Vedremo se i delfini riusciranno a ritrovare la vittoria e scacciare il periodo di crisi.

Calpazio a Costa d’Amalfi

La Calpazio sabato andrà sul difficile campo del Costa D’Amalfi, compagine che milita nella terza posizione in classifica e protagonista di questa stagione.

Mister Santosuosso con i soliti problemi di formazione dovuti ai molti infortuni, dovrebbe recuperare Monzo in mezzo al campo e davanti si punterà sempre per la coppia Margiotta, Chiacchio, con Borsa che scalpita per un posto da titolare, mentre dietro Di Genio riprenderà il suo posto nella difesa Capaccese.

Il Sapri ospita il Sant’Antonio Abate

Infine il Sapri dopo aver ottenuto un pareggio stoico sul campo dell’Agropoli, domenica al “Covone” ospiterà il Sant’Antonio Abate, mister Graziani dovrà far a meno di due giocatori importanti come Montemarani e Brunetti, squalificati dopo i rossi rimedisti contro l’Agropoli, nota positiva il ritorno di Guti, giocatore di maggiore qualità degli spigolatori, che prenderà il suo posto in attacco affiancato da Baca.

Tutto pronto per il Ventiquattresimo turno di Eccellenza che ci regalerà sicuramente tante emozioni.