Eccellenza, si ritorna in campo: derby infuocato tra Agropoli e Santa Maria | VIDEO

Dopo due settimane di stop per il Torneo delle Regioni domenica pomeriggio torna il campionato di Eccellenza per le sue due ultime decisive ed emozionanti giornate. Tra verdetti già scritti o ipotecati, saranno due le sfide da seguire con maggior attenzione per le squadre del territorio: Apice-Battipagliese, ma soprattutto il derby di fuoco tra Agropoli e Polisportiva Santa Maria.

Le Partite

Le zebrette, fuori casa, si giocano le ultime speranze di vittoria del girone. I bianconeri, a 180 minuti dalla fine, inseguono la capolista Heraclea a -2 e vogliono regalarsi un finale di stagione all’arrembaggio, tenendo in bilico il discorso promozione fino all’ultimo minuto.

La formazione di Candela, invece, sarà di scena a Solofra per una sfida sicuramente non banale. Occhio alle sorprese, ma è l’Heraclea la favorita numero uno in questo rush finale.

Riflettori puntati sul derby del “Guariglia” tra Agropoli e Polisportiva Santa Maria. Una sfida che potrebbe decidere la stagione di entrambe le squadre ancora in lotta per evitare le sabbie mobili dei playout. I delfini, guidati dal solito bomber Margiotta, tenteranno di conquistare i tre punti che renderebbero l’ultima giornata davvero incandescente.

I giallorossi, invece, attualmente a +3 sulla zona rossa non possono fallire per evitare patemi finali. In quel di Agropoli si preannuncia anche un’ottima cornice di pubblico, per un match che ha il sapore di un vero e proprio spareggio.

Una più tranquilla Ebolitana fa visita alla Virtus Stabia che accarezza ancora l’obiettivo playoff. Gli uomini di Liquidato nelle ultime giornate hanno risalito la china conquistando quei punti decisivi per il mantenimento della categoria.

Ultime battute in Eccellenza, invece, per la Calpazio che contro il Sant’Antonio Abate scenderà in campo per l’orgoglio e la voglia di onorare il campionato fino alla fine.