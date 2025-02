Eccellenza: pari a reti bianche tra Sant’Antonio Abate e Agropoli

Termina in parità lo scontro salvezza del “Vigilante Varone” tra Sant’Antonio Abate e Agropoli.

La gara

Nella prima frazione la partita è abbastanza equilibrata con le due squadre che si studiano senza creare grosse occasioni da rete; il Sant Antonio Abate ci prova con alcuni tentativi innocui di Acampora ed Esposito, mentre i delfini provano a ripartire senza trovare grossi sbocchi in avanti.

Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

Nella ripresa la partita è più viva, parte bene l’Agropoli che ha due occasioni, prima con Riccio, ma è bravo il portiere ospite a deviare in angolo e poi con Romano che trova una deviazione sulla traiettoria del suo tiro.

La squadra di casa prova a creare qualche occasione pericolosa con Sannino ed Esposito, ma in entrambi le circostanze le conclusioni sono fuori misura.

Nel finale non succede più nulla, con entrambe le squadre che si dividono la posta in palio.