Eccellenza, nel silenzio del “Pastena” c’è Battipagliese-Agropoli: trasferta d’alta classifica per il Santa Maria

Dopo i verdetti del turno infrasettimanale, l’Eccellenza, Girone B, scende in campo per la 10ª giornata di campionato che si disputerà interamente domenica 3 novembre alle 14.30.

Le gare

C’è attesa di scoprire il risultato del derby del “Pastena” tra Battipagliese ad Agropoli. Nel vuoto dell’impianto dei bianconeri, a causa della decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti registrati con il Victoria Marra, le due squadre si sfidano in una partita che si preannuncia calda. Le zebrette sembrano essere un po’ in fase calante nelle ultime uscite, mentre i delfini vengono da tre vittorie consecutive che hanno rilanciato prepotentemente la formazione di mister Ferullo. Se l’Agropoli dovesse uscire indenne da questa trasferta sarebbe una prova di forza non di poco conto per rivedere anche gli eventuali obiettivi futuri.

Match delicato anche per la Polisportiva Santa Maria del neo tecnico De Felice. I giallorossi hanno ritrovato il successo, ma ora devono vedersela con un Buccino Volcei lanciato in classifica.

Si riparte anche in casa Ebolitana dopo l’esonero di mister De Cesare e con la società ancora a lavoro per trovare il giusto sostituto. I biancoblu ospiteranno il Salernum Baronissi con il club che ha deciso di aprire le porte del “Dirceu” con ingresso libero a tutti i tifosi.

Infine la Calpazio, fanalino di coda e con un rinforzo in più arrivato dal mercato, il centrocampista Leonel Laplace, ritorna al “Vaudano” per fronteggiare il Montemiletto. Urgono punti preziosi e fondamentali per smuovere una classifica non semplice.