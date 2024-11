Eccellenza: Battipagliese – Agropoli a porte chiuse

Dopo la partita di calcio tra Victoria Marra e Battipagliese, disputata a Scafati, il Giudice Sportivo del Comitato regionale FIGC Campania ha inflitto alla squadra ospite una pesante sanzione: una gara casalinga a porte chiuse e una multa di 500 euro.

Le motivazioni

La decisione è stata presa a sulla base del referto arbitrale, secondo cui un gruppo di tifosi della Battipagliese avrebbe lanciato fumogeni in campo, provocando l’interruzione del gioco, e rivolto cori razzisti a un calciatore avversario.

La condanna della Battipagliese

La società battipagliese ha espresso forte condanna per quanto accaduto, sottolineando come questi episodi siano in netta contraddizione con i valori che la squadra rappresenta. In una nota ufficiale, la società ha chiesto scusa al calciatore vittima dei cori razzisti e alla società Victoria Marra.

Dunque porte chiuse in occasione del match tra zebrette e Agropoli di domenica. La compagine cilentana, dal suo canto, ha provato ad enfatizzare la vicenda annunciando ai tifosi il divieto di trasferta. In realtà le carovane di tifosi non ci sarebbero state.