Eccellenza, nel 14° turno spicca il derby Calpazio – Agropoli

Il derby vedrà contrapposte Calpazio e Agropoli, il match si terrà domenica 3 Dicembre allo Stadio “Tenente Vaudano”.

Calpazio – Agropoli: derby al Vaudano

L’Agropoli arriva all’incontro dopo aver inanellato sette risultati utili consecutivi, dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Virtus Avellino, mister Ambrosino proverà a recuperare qualche attaccante per la delicata sfida di domenica. Sicuramente tornerà a disposizione Onesto dopo la squalifica per somma di cartellini, Rabbeni sembra aver superato il problemino muscolare che l’ha tenuto fuori nell’ultimo incontro, infine Corado sarà a disposizione per partire dal primo minuto, vedremo a quali giocatori si affiderà l’allenatore con un parco attaccanti che annovera anche il ritorno in pianta stabile del gioiellino Capozzoli.

La Calpazio dopo aver perso per infortunio Faggiano e Totaro, mister De Cesare si affiderà all’esperienza del grande ex di giornata, Vincenzo Margiotta, pronto a trascinare i suoi anche in questa partita.

Tanti gli ex a disposizione dell’allenatore granata che proverà a portare a casa il risultato pieno.

Sapri ospite del Faiano

Infine il Sapri andrà sul campo del fanalino di coda Faiano, alla ricerca di tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda di classifica. Mister Graziani potrà contare sul recupero di alcuni giocatori infortunati per mettere in campo la miglior formazione possibile.