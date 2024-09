Eccellenza, l’Heraclea Calcio sceglie Carmine Turco

Primo cambio in panchina nel Girone B di Eccellenza, Carmine Turco prende il posto dell’esonerato Sergio Di Corcia all’Heraclea Calcio. L’Heraclea Calcio squadra Pugliese ritrovatasi nel Girone B Campano è una delle squadre accreditate dagli addetti ai lavori ad avere un ruolo da protagonista in questa stagione; l’avvio per la squadra pugliese non è stato dei migliori con l’eliminazione dalla Coppa Campania e la sconfitta nella prima di campionato è arrivato il primo verdetto, ovvero il cambio in panchina.

L’Heraclea ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Sergio Di Corcia, affidando la panchina a Carmine Turco, tecnico navigato nella categoria che proprio pochi anni fa, ha raggiunto una promozione storica in Serie D con l’Angri; nella scorsa stagione il tecnico ha cominciato l’annata sulla panchina della Sarnese per poi concluderla su quella della Puteolana, tra le esperienze vissute, anche una lunga militanza a fasi alterne sulla panchina dell’Agropoli, con l’ultima esperienza culminata con la promozione ad un passo.